Playstation 5 supera 50 milhões de unidades vendidas

O grupo japonês Sony anunciou que o console de jogos PlayStation 5 superou a marca de 50 milhões de unidades vendidas, três anos após o lançamento.

“Graças ao apoio dos fãs do PlayStation no mundo inteiro, o console PS5 teve um forte impulso este ano, estimulado por uma série de jogos muito populares”, afirmou a Sony em um comunicado.

As vendas foram sustentadas pelo lançamento de jogos de sucesso como “Marvel’s Spider-man 2”, que vendeu 2,5 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas no final de outubro, “Baldur’s Gate 3” e “Alan Wake 2”.

A produção e os envios do PS5, lançado em novembro de 2020, em plena pandemia del covid-19, foram afetadas pela escassez de semicondutores e as dificuldades na cadeia global de abastecimento devido às medidas sanitárias em muitos países.

“Estamos empolgados porque esta é o primeiro período de festas de fim de ano desde o lançamento do PS5 em que dispomos de um estoque completo de consoles PS5. Então, qualquer pessoa que deseja adquirir pode conseguir”, afirmou Jim Ryan, presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment.

O número foi alcançado 161 semanas após o lançamento do PS%, apenas uma semana a mais que as 160 necessárias para a venda de 50 milhões de unidades do PlayStation 4, lançado em 2013, segundo números compilados pelo jornal Financial Times.

Em todo o ciclo desde o lançamento, o PS4 vendeu mais de 117 milhões de unidades, segundo o site especializado VGChartz.

Entre todos os modelos, o console mais vendido da história foi o PlayStation2, com mais de 158 milhões de unidades.

