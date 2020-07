Playoff da Série C italiana marca volta de brasileiro no Siena Gladestony, volante que está na Itália desde 2016, encara o Alessandria na briga por uma vaga na Série B do futebol italiano. Clube está há mais de quatro meses sem jogar

Sem jogar desde o dia 22 de fevereiro, o Siena voltará a campo neste domingo para enfrentar o Alessandria, fora de casa, em duelo válido pelos Playoffs da Série C do Campeonato Italiano. E conta com o brasileiro Gladestony para tentar conquistar a classificação para a próxima fase da disputa.

O volante reconhece que o período sem jogos pode atrapalhar o desempenho da equipe, mas confia na força do elenco para superar as dificuldades.

– Com certeza vamos entrar para vencer o playoff. Não será fácil, pois foram mais de três meses parados, mas confio muito no nosso grupo para superarmos todas os obstáculos. Todos deram o seu melhor durante a quarentena com treinos individuais em casa e depois conseguimos voltar com as atividades presenciais. É jogo único e não podemos cometer erros. É uma felicidade enorme poder voltar a disputar uma partida de futebol depois de momentos tão complicados em razão da pandemia – disse Gladestony.

Aos 26 anos, o brasileiro atua no futebol italiano desde 2016, com passagens por Catania, Messina e Pro Vercelli. Gladestony chegou ao Siena com o objetivo de ajudar o clube a subir para a Série B e vinha jogando regularmente antes da pausa. Um dos países mais atingidos pelo coronavírus, a Itália aos poucos vai retomando as atividades.

– Estou na região da Toscana, que foi considerada zona vermelha durante a pandemia. Ficou quase tudo fechado durante três meses. Mas agora é um dos lugares mais seguros e estamos tranquilos. Infelizmente ainda não será possível ter jogos com torcida nos estádios, mas temos que entender os motivos. Futebol sem torcida perde muito, mas pelo menos vamos voltar a fazer o que mais gostamos, que é entrar em campo e jogar – concluiu.

