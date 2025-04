PlatôBR: STF deve transformar Juscelino Filho em réu até junho

A Primeira Turma do STF deve julgar ainda neste semestre a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O julgamento será realizado pelo mesmo colegiado responsável pela análise dos processos sobre a tentativa de golpe de Estado.

Entre os ministros da Corte, a expectativa é que a turma receba a denúncia e transforme Juscelino Filho em réu por corrupção.

O relator, ministro Flavio Dino, deve liberar o caso para votação até junho. Em seguida, caberá ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, agendar uma data para julgamento. Ele deve fazer isso assim que Dino pedir um dia na pauta.

A Primeira Turma, que recebeu em março a denúncia apresentada por Gonet contra Bolsonaro e outros sete suspeitos de tramarem um golpe, tem outros três julgamentos agendados sobre denúncias apresentadas contra acusados dos mesmos crimes.

No entanto, a avaliação de integrantes do tribunal é que isso não vai prejudicar o julgamento da denúncia contra Juscelino Filho, porque ainda existem outras sessões disponíveis para a análise do caso.

Juscelino Filho é alvo de uma investigação sobre desvio de emendas parlamentares. Ele teria participado do envio de recursos a Vitorino Freire, município do Maranhão onde a irmã dele, Luanna Rezende, era prefeita. Na época, o atual ministro das Comunicações era deputado federal.

