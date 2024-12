PlatôBR: STF começa a julgar pedido de Bolsonaro para Moraes deixar caso sobre golpe

Leonardo Fuhrmann - Do PlatôBRi Leonardo Fuhrmann - Do PlatôBR https://istoe.com.br/autor/leonardo-fuhrmann-do-platobr/ 06/12/2024 - 8:22 Para compartilhar:

O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a decidir nesta sexta-feira, 6, se acolhe ou não o recurso em que Jair Bolsonaro (PL) questiona a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes para julgá-lo.

Como é de se imaginar, são pequenas as possibilidades de a arguição de suspeição, nome técnico do recurso, ser avalizada pela maioria dos ministros. Uma coisa, porém, é certa: a decisão será usada pelo ex-presidente na intensa batalha que se desenha para ele no STF nos próximos meses.

O julgamento do recurso será, digamos, uma espécie de prévia dos embates que Moraes e Bolsonaro terão, especialmente, no julgamento da acusação que a Procuradoria-Geral da República deverá ajuizar a partir das investigações da Polícia Federal que apontaram o ex-presidente e vários de seus aliados como partícipes de uma tentativa de golpe de Estado.

A denúncia, tida como certa, muito provavelmente será protocolada no STF nos primeiros meses de 2025, o que dará início a um julgamento que pode resultar na condenação de Bolsonaro pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Na tentativa de tirar Moraes dos diferentes casos de que Bolsonaro é alvo, a defesa dele apresentou ao STF três pedidos de suspeição. Um já foi recusado em decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso. Agora, será analisado pelos outros ministros.

O principal argumento usado pelos advogados do ex-presidente é o de que Moraes tem uma “inimizade pessoal” com ele, que o impediria de atuar nos casos. Quando estava no Planalto, Bolsonaro chegou a chamar o ministro de “canalha” e a defender que ele fosse “enquadrado”.

A divulgação do relatório final da Polícia Federal que apontou a trama do golpe deu mais um argumento para a defesa, a qual alega que a trama que previa o assassinato de Moraes torna o ministro vítima – assim, ele estaria impedido de julgar o crime.

Leia mais em PlatôBR.