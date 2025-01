PlatôBR: Sidônio se reunirá com Lula para saber se terá ‘carta branca’ como ministro

O marqueteiro Sidônio Palmeira desembarca em Brasília nesta quarta-feira, 08, à espera de um encontro com o presidente Lula. Os dois vão bater o martelo sobre sua nomeação como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.

Ainda faltam pequenos detalhes a serem definidos para a nomeação, segundo Sidônio confidenciou a pessoas próximas. O marqueteiro quer saber do presidente Lula se terá “carta branca” para atuar na comunicação do governo.

A reunião, que chegou a ser cogitada para a terça-feira, 07, poderá acontecer na própria quarta ou na quinta-feira. A data exata só não foi definida ainda por causa de compromissos na agenda do presidente. Sidônio deverá substituir o atual ministro, Paulo Pimenta, que pode ir para a Secretaria-Geral da Presidência.

O marqueteiro descansou nas festas de fim de ano até essa segunda-feira, 06, na Chapada Diamantina, na região central da Bahia, onde tem uma fazenda. De lá, ele seguiria para Salvador, e depois Brasília.

Segundo confidenciou a amigos, o marqueteiro quer saber exatamente o que o presidente “está propondo”, quais “são as condições” para assumir o cargo e se terá a carta branca para atuar. Nessas conversas, adiantou que “se tiver a oportunidade”, irá mesmo para o governo.

Aos amigos, ele ressaltou não ter “fechado ainda” com o presidente. Revelou que existe mesmo a proposta e a sugestão, mas seria preciso saber qual é a proposta “e fazer uma análise disso”.

Sidônio foi o responsável pela comunicação da campanha do presidente Lula em 2022. Em conversas recentes com o presidente, ele reafirmou a disposição de ajudá-lo e Lula manifestou o desejo de tê-lo bem mais próximo, para melhorar a comunicação do governo.

O objetivo do presidente é cuidar da imagem do governo de olho na disputa de 2026, após as eleições municipais nas quais o PT não conseguiu bons resultados. Sidônio foi um dos responsáveis por preparar o anúncio do plano de corte de gastos de dezembro, apresentado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).

