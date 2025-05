PlatôBR: O histórico de críticas a Trump e Vance compartilhadas pelo novo papa no X

O novo papa, Robert Francis Prevost, primeiro americano escolhido pontífice, compartilhou em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, publicações que faziam críticas a Donald Trump e ao vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance.

O primeiro deles foi publicado pelo jornal Washington Post em julho de 2015, quando Trump ainda ensaiava entrar para a política americana — ele foi eleito à Casa Branca pela primeira vez em 2016. O título do artigo replicado pelo papa Leão XIV era “Cardeal Dolan: Por que a retórica anti-imigrante de Donald Trump é tão problemática”.

Mais recentemente, em 12 de fevereiro, Prevost retuitou dois artigos com críticas a Vance, que é católico. O primeiro deles foi veiculado em 1º de fevereiro, pelo portal National Catholic Report. O título foi “J.D. Vance está errado: Jesus não nos pede que classifiquemos nosso amor pelos outros”.

O vice de Trump havia dito em uma entrevista que “existe um conceito cristão de que você ama sua família, depois ama seu próximo, depois ama sua comunidade, depois ama seus concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo”.

Pope Francis’ letter, JD Vance’s ‘ordo amoris’ and what the Gospel asks of all of us on immigration https://t.co/Ikk8gqOMzn

O segundo artigo compartilhado pelo papa em fevereiro foi publicado pela revista America: “Carta do Papa Francisco, a ‘ordo amoris’ de J.D. Vance e o que o Evangelho pede a todos nós sobre imigração”.

Na última postagem que replicou antes de ser eleito papa, Prevost replicou uma publicação no X com críticas a Trump e ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, também sobre a questão migratória:

As Trump & Bukele use Oval to 🤣 Feds’ illicit deportation of a US resident (https://t.co/t80iDMbBKf), once an undoc-ed Salvadorean himself, now-DC Aux +Evelio asks, “Do you not see the suffering? Is your conscience not disturbed? How can you stay quiet?” https://t.co/jTradMfr0v

