PlatôBR: Novo ministro quer redefinir ‘poderes’ de fotógrafo de Lula

Se havia alguma dúvida, está decidido que o fotógrafo oficial do presidente Lula, Ricardo Stuckert, continuará na equipe do presidente da República, após as mudanças implantadas pelo novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Sidônio Palmeira. Stuckinha, como é conhecido, tornou-se amigo e pessoa de total confiança de Lula.

Mas algumas funções de Stuckert, que hoje ocupa o cargo formal de secretário de Audiovisual da Secom, deverão ser redefinidas, segundo avaliações da nova equipe de comunicação do Planalto. O fotógrafo tinha as senhas e total liberdade para publicar os registros de atividades de Lula em algumas redes sociais, como Instagram e Facebook.

Para a equipe de Sidônio, as publicações em redes sociais precisam “falar umas com as outras” e isso, de acordo com a avaliação inicial, não estaria ocorrendo, o que exigirá mudanças. Essa avaliação dos novos responsáveis gerou um clima de ansiedade no Planalto.

Já foi dada como certa a saída da equipe de Brunna Rosa, que coordenou a comunicação digital da campanha de Lula em 2002. A mulher do presidente, Janja da Silva, tentou segurar Brunna na função, mas não conseguiu. Até esta segunda-feira, 13, Brunna continuava no cargo. São cogitados para essa nova função profissionais que atuaram em campanhas políticas do prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Leia mais em PlatôBR.