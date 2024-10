PLATÔBR – Lula caiu no banheiro do Alvorada e bateu a cabeça

Rodrigo Rangel - Do PlatôBRi Rodrigo Rangel - Do PlatôBR https://istoe.com.br/autor/rodrigo-rangel-do-platobr/ 20/10/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Uma queda no banheiro com pancada na parte de trás da cabeça foi o motivo do cancelamento da viagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faria à Rússia, para participar da reunião de cúpula dos Brics.

O acidente ocorreu neste sábado, 19, no Palácio da Alvorada. Lula foi levado para a unidade de Brasília do hospital Sírio Libanês e liberado horas depois. Desde então, ele está sob os cuidados de seu médico pessoal, Roberto Kalil, e de Ana Helena Germoglio, chefe da equipe de saúde da Presidência.

Por precaução, a equipe médica recomendou que o presidente cancelasse a longa viagem que faria. Ele participará das reuniões por videoconferência.

De acordo com boletim divulgado pelo Sírio Libanês, o acidente doméstico provocou um ferimento “corto-contuso em região occipital”.

A região occipital é a parte de trás da cabeça. Lula levou pontos para conter o sangramento causado pelo corte.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês – unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital (nuca). Após avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, diz o texto.

Fontes próximas ao presidente disseram ao PlatôBR que o acidente ocorreu em um dos banheiros da parte interna do palácio, e que o presidente não chegou a ficar desacordado em nenhum momento.

A reunião dos Brics ocorrerá na cidade russa de Kazan. O grupo reúne Brasil, China, Rússia, África do Sul e outros países em desenvolvimento.

