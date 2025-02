PlatôBR: José Guimarães não deve mais disputar posto de Gleisi, diz dirigente petista

O líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE), tem dito a amigos que não pretende mais ser candidato à presidência do partido.

Após reunião online do Diretório Nacional do PT, nesta segunda-feira, 17, integrantes da direção nacional petista diziam estar “consolidada” a candidatura de Edinho Silva, ex-ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) no governo Dilma e ex-prefeito de Araraquara (SP), para suceder Gleisi Hoffmann no comando do partido.

Segundo um dirigente petista, Guimarães não quer “atrapalhar” a provável condução de Edinho à presidência do PT. O ex-ministro é o preferido do presidente Lula para o posto.

Guimarães foi lançado como candidato à presidência por iniciativa de membros da Executiva petista, entre eles a própria Gleisi Hoffmann o deputado e Jilmar Tatto (SP), secretário de comunicação do partido.

O líder do governo animou-se com a ideia inicialmente, reivindicando que o Nordeste, região que deu o maior número de votos a Lula nas últimas eleições, precisaria ser recompensada com uma representatividade maior na legenda.

Agora, o projeto de Guimarães seria concorrer ao Senado pelo seu estado, o Ceará, nas próximas eleições. Procurado, o deputado não retornou às tentativas de contato. A assessoria dele disse que não ter informações sobre o assunto.

