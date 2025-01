PlatôBR: Governo e PT preparam atos para marcar os dois anos do 8 de janeiro

Dois anos depois dos ataques que vandalizaram as sedes dos Três Poderes, o governo federal e o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preparam dois atos para o próximo dia 8, em Brasília.

O governo planeja um ato no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e de todos os ministros. Devem ser convidados também os presidentes do STF, Luís Roberto Barroso, do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

+ Datafolha: 62% dos brasileiros rejeitam anistia aos golpistas do 8 de Janeiro

O governo cogita ainda chamar os dois candidatos tidos como favoritos para presidir as casas a partir de fevereiro, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Segundo petistas, o símbolo do ato no palácio deve ser a apresentação do relógio raro, produzido no século XVII, totalmente restaurado. A peça foi trazida ao Brasil por Dom João VI. Destruída pelos invasores no 8 de janeiro de 2023, foi enviada no ano passado para a Suíça para ser restaurada.

Leia mais no PlatôBR.