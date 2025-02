PlatôBR: Governo ainda precisará plantar com o Congresso antes de colher na economia

A safra da equipe econômica precisa terminar de ser plantada para que a colheita aconteça. Ao contrário do que deseja o presidente Lula, na economia os próximos dois anos ainda exigirão muita articulação do governo com o Congresso Nacional para aprovação de medidas necessárias antes que os frutos desejados brotem. Por isso, o Planalto e a equipe econômica estão de olho nas eleições deste sábado, 1º, que definirão os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e mapeiam as possíveis fontes de problemas.

É fato que o espaço político é menor, na avaliação de interlocutores oficiais, mas “a Fazenda tem temas valiosos e precisará lutar por eles”. Alguns já estão encaminhados. É o caso do Orçamento de 2025, que precisa ser aprovado. Na esteira dele estão algumas bondades que podem ajudar a melhorar a imagem do governo. É o caso dos reajustes salariais para 38 categorias de servidores públicos, previstos na MP (Medida Provisória) 1286/24, que também reestrutura algumas carreiras. A parcela do aumento referente a 2025 só poderá ser paga após a aprovação do Orçamento.

Em outros temas, a questão importante para equipe econômica é o prazo para aprovação. Como por exemplo, o PLP 108/2024, que diz respeito à segunda etapa da reforma tributária e trata do Comitê Gestor do IBS, responsável por arrecadar o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto equivale à parte do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) que será partilhada com estados e municípios.

A Fazenda deseja que esse texto seja aprovado pelo Senado, que deverá ser presidido por Davi Alcolumbre, até o final de março. Isso porque é preciso cumprir essa etapa para avançar nas conversas e na preparação com estados e municípios para arrecadação, fiscalização e cobrança do novo imposto – o que envolve desde criação de regulamentos a adequação de tecnologia. Tudo precisa ser feito em 2025 para que seja possível iniciar, em janeiro de 2026, o período de teste do novo modelo tributário.

O receio de demora nessa aprovação fez a equipe econômica negociar com o relator do projeto a inclusão de um comitê gestor temporário em outro projeto, o PLP 68. Mas, ainda assim, há necessidade de aprovação da segunda etapa da reforma tributária. “Pelo que está se desenhando, o Senado é mais incerto politicamente. No entanto, a reforma tributária é algo extremamente relevante para o país e o Congresso tem essa noção”, aposta um interlocutor oficial.

Há ainda a reforma na renda, considerada extremamente importante para a equipe econômica. “É uma questão de justiça e distribuição de renda”, diz uma fonte do governo. A ideia do Ministério da Fazenda, diz essa fonte, “é cobrar de quem ganha muito, não paga e faz planejamento financeiro”. O aumento da alíquota de Imposto de Renda de quem tem renda acima de R$ 1 milhão, de algo entre 1% e 2% para cerca de 10%, segundo os técnicos do governo, corrige uma distorção.

No entanto, eles têm dúvidas sobre a capacidade de articulação política para aprovar a medida, que atinge diretamente boa parte do Congresso Nacional. O governo vê essa receita, no entanto, como possível fonte para financiar uma promessa de campanha do presidente Lula: a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil. O projeto ainda não foi enviado.

A equipe econômica também espera para ver se haverá espaço para outras medidas que ajudem a reforçar as contas públicas. “Não vai ser colheita fácil. Tem muita coisa para fazer ainda” e, no meio do caminho, haverá um Congresso Nacional sob nova direção.

Leia mais em PlatôBR.