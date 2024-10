PLATÔBR – FAB já retomou busca por um novo avião para Lula

PlatôBRi PlatôBR https://istoe.com.br/autor/platobr/ 18/10/2024 - 13:28 Para compartilhar:

A Força Aérea Brasileira já reativou a busca por um novo avião presidencial para o governo. O incidente na volta da viagem do presidente Lula ao México, quando um problema técnico fez com que o Aerolula (foto) tivesse que voar em círculos por mais de cinco horas até poder retornar em segurança ao aeroporto de partida, acabou por servir como um sinal verde para a cúpula da corporação avançar no processo de aquisição de um avião mais moderno e confortável.

Palácio voador

No ano passado, a FAB já tinha dado vários passos para a compra de um novo jato. A máquina já havia sido escolhida, aliás: seria um super avião executivo de segunda mão que pertenceu a um sheik árabe e teria uma ampla suíte de casal, gabinete para despachos, sala de jantar e banheiros completos, inclusive com chuveiro.

Mudança de rota

O vazamento da informação, porém, fez com que o Palácio do Planalto mandasse interromper o processo, temendo que a aquisição repercutisse mal e gerasse danos à imagem do governo. Após o incidente nos céus mexicanos, o próprio presidente autorizou os militares a retomar o plano. Não está certo, ainda, se o avião a ser comprado será exatamente o mesmo que estava dos oficiais no radar em 2023.

Leia mais em PlatôBR