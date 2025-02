PlatôBR: Ex-bolsonarista nega ter virado ‘comunista gospel’

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), um dos candidatos à presidência da Frente Parlamentar Evangélica, nome completo da bancada evangélica do Congresso Nacional, afirma estar sendo vítima de fake news disseminadas por adversários que o classificam como um “candidato lulista”.

Otoni disse que, por causa de uma entrevista ao podcast Fé e Poder, do PlatôBR, em janeiro, passou a ser chamado até de “comunista gospel”. “Estão tentando construir uma narrativa para tentar desestabilizar a nossa candidatura. Assim como construíram uma fake news de que eu sou Lula e de que eu sou o novo comunista gospel”, protestou. Na entrevista, Otoni disse que Lula “encanta como pessoa”.

“Os que dizem isso são os mesmos que querem transformar a frente parlamentar num puxadinho do bolsonarismo”, afirmou. “A bancada evangélica não deve atender nem aos interesses do bolsonarismo nem do lulopetismo.”

Otoni disputará o comando da bancada com o deputado federal Gilberto Nascimento (PSD-SP), tido no momento como favorito. Os dois são pastores da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Maior denominação evangélica no Brasil, somando seus vários ramos a Assembleia reúne 12,3 milhões de fiéis, segundo o Censo do IBGE de 2010.

O emedebista rebate a ameaça de parte dos parlamentares evangélicos de deixar a bancada caso ele vença a eleição: “Isso é história. Ninguém vai se apequenar”.

A bancada evangélica tem 219 integrantes.

Virada de página

O deputado Otoni de Paula é um ex-bolsonarista ferrenho que chegou a dizer que receberia “a bala” petistas que ousassem se aproximar dele e de sua família. Mas mudou depois de postura. Recentemente, passou a ser visto como um neopetista não só pelos elogios ao presidente na entrevista ao PlatôBR. Antes, ele orou para Lula durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em outubro, durante celebração do Dia da Música Gospel.

Na disputa com Nascimento, Otoni tem o apoio de dois colegas influentes: o atual presidente da bancada, Silas Câmara (Republicanos-AM), e Cezinha de Madureira (PSD-SP), mais um que é visto como aliado do governo. Câmara e Cezinha são também da Assembleia de Deus.

O oponente

O deputado Gilberto Nascimento, por sua vez, é delegado de polícia e, diferentemente de seu concorrente, segue aliado de Jair Bolsonaro. É mais próximo de líderes evangélicos identificados com a direita, como o pastor Silas Malafaia e o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ambos líderes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

