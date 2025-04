PlatôBR: Com tipoia, sem celular: como Moraes acompanha sessão no STF sobre golpe

O ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos sobre a tentativa de golpe de Estado, acompanha a sustentação oral dos advogados no plenário da Primeira Turma de forma diferente nesta terça-feira, 22. Ele chegou ao STF com uma tipoia no braço direito.

A assessoria de imprensa do tribunal informou que Moraes foi submetido a uma cirurgia por rompimento de tendão. A lesão foi causada por exercício físico.

Durante a sessão, o ministro faz anotações com a mão esquerda, munido de uma caneta marca texto alaranjada.

Assim como os visitantes que acompanham a sessão, os cinco ministros que integram a Primeira Turma também estão sem acesso ao celular. Normalmente, os ministros têm o hábito de fazer uso do equipamento durante os julgamentos.

Na entrada do tribunal, os visitantes foram obrigados a colocar o aparelho dentro de uma embalagem de plástico, que foi lacrada. Era possível manter a posse do equipamento mediante o compromisso de não utiliza-lo durante a sessão.

Os ministros não colocaram o celular na embalagem, mas concordaram em também não fazer uso dele.