PlatôBR: Cármen Lúcia quer campanha para incentivar idosos a votarem em 2026

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, tem planos de lançar uma campanha para incentivar a participação de idosos nas eleições de 2026. Nas eleições municipais do ano passado, estavam cadastrados 14.994.822 eleitores com mais de 70 anos, o correspondente a 9% do total de brasileiros aptos a votar. Para essa porção da população, o voto é facultativo.

A interlocutores, Cármen Lúcia tem dito que a democracia pressupõe a participação de todos, daí a preocupação em incluir de forma mais efetiva essas pessoas no processo eleitoral.

Em setembro do ano passado, às vésperas das eleições municipais, a ministra falou sobre a necessidade de mudar a mentalidade sobre o voto não obrigatório em entrevista à TV Globo. “O voto é facultativo, não desimpedido. A democracia não tem idade, e velhice não é antessala da morte”, disse.

A ministra lembrou que muitas pessoas com mais de 70 anos estão em atividade – e, portanto, têm condições físicas e mentais de comparecer às urnas.

“Temos candidatos de mais 80 anos, até de 90. E sei que temos eleitor também idoso, tão ativo quanto o candidato”, comparou a presidente do tribunal.

Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os que têm os maiores números de eleitores com mais de 70 anos.