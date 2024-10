PlatôBR — A rotina de exercícios de Lula antes do acidente

Gilberto Nascimento - do PlatôBRi Gilberto Nascimento - do PlatôBR https://istoe.com.br/autor/gilberto-nascimento-do-platobr/ 26/10/2024 - 8:13 Para compartilhar:

Quando alguém lhe pergunta se Lula vai concorrer à reeleição em 2026, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, um dos mais próximos amigos do presidente desde os tempos de sindicalismo do ABC paulista, recorre sempre a uma analogia com o futebol. “Se o craque do time está em forma e à disposição, por que colocar um reserva em campo?”, responde.

Apesar de pessoas do círculo mais próximo de Lula, como Marinho, garantirem que essa dúvida não existe, a questão veio à tona mais fortemente depois de o presidente americano, Joe Biden, de 81 anos, ter sua idade e sua saúde questionadas após desastrada participação em um debate com o concorrente Donald Trump, até desistir da candidatura pouco depois.

Adversários começaram a lembrar que Lula, que está com 79 anos, terá a mesma idade de Biden quando chegar o momento de disputar a reeleição. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro de Bolsonaro, chegou a chamar Lula de “Biden da Silva”.

Agora, a saúde de Lula vem novamente à baila após a queda ele cair no banheiro do Palácio do Alvorada no último sábado, 19. O presidente foi ao Palácio do Planalto nesta sexta, mas por recomendação médica tem evitado esforço e viagens – nem irá votar no segundo turno das eleições, neste domingo, em São Bernardo do Campo.

Até então, Lula vinha seguindo uma rotina de treinos para garantir boa condição física. Os exercícios pela manhã eram diários, no Palácio da Alvorada, com um preparador físico e um fisioterapeuta que ele trouxe de São Bernardo do Campo, após tomar posse.

Luiz Marinho lembrou que, em 2012, ao se recuperar de um câncer na laringe diagnosticado um ano antes, Lula perdeu musculatura nas pernas, teve a mobilidade reduzida e precisou de sessões de fisioterapia e exercícios físicos diários. Ao ser submetido a quimioterapia e radioterapia, teve uma neuropraxia fibular (perda ou diminuição na sensibilidade no dorso do pé).

À época, para não ter de se deslocar de seu apartamento em São Bernardo do Campo para São Paulo, todos os dias, Marinho, então prefeito da cidade do ABC, sugeriu que ele fizesse os exercícios físicos na sede de um time de futebol local, o São Bernardo Futebol Clube. O clube era presidido naquele momento por Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual e candidato derrotado do PT à prefeitura de São Bernardo na última eleição (ficou em terceiro lugar).

Lula passou, então, a fazer exercícios físicos com uma equipe comandada pelo médico Rui Oliveira, chefe do departamento médico do São Bernardo e especialista em medicina esportiva. Oliveira, que mantém clínica na cidade, já recuperou atletas de futebol com contusões graves, como Marcelinho Carioca (ex-Flamengo e Corinthians), Dario Pereira (ex-São Paulo) e Leivinha e César Maluco (os dois ex-Palmeiras).

“O Lula também se preparou, está recuperado e apto para o jogo”, brinca Marinho.

A rotina hoje

A rotina do presidente passou a incluir musculação e dez quilômetros de esteira por dia. Quando esteve preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, entre 2018 e 2019, Lula também fazia exercícios diários na cela. Ao assumir a Presidência novamente, em 2023, trouxe a Brasília dois ex-integrantes da equipe que cuidou dele no São Bernardo: o preparador físico Marcos Gomes, chamado de “Professor Marquinhos”, e o fisioterapeuta Leandro Dias. Os dois acompanham os exercícios de Lula no Alvorada, por duas horas, geralmente a partir das seis da manhã.

O presidente teve também uma artrose de quadril. “Ele estava fazendo os exercícios super bem. Ao retornar a Brasília, recomendei que levasse o Leandro e o Marquinhos para continuar o tratamento, para que não fosse interrompido. Tinha um organograma de tratamento para ele”, explicou Oliveira.

Lula fez uma cirurgia para colocação de uma prótese no quadril (artoplastia) em setembro do ano passado, a fim de corrigir um problema que lhe causava fortes dores. Agora, para a reabilitação muscular, vinha fazendo também caminhada, exercícios resistidos (que aumentam a força dos músculos com o levantamento de pesos ou o uso de faixas elásticas) e de bicicleta. “É para manter a musculatura bem forte e estabilizar essa prótese e os joelhos, que estão desgastados”, detalhou Oliveira.

Os exercícios diários de Lula só eram interrompidos quando ele estava em viagem. “Ele pode fazer os exercícios em um hotel, mas é muita correria. Quando está em casa, faz tudo certinho. Acorda e faz duas horas de treinamento e exercício”, disse o médico.

Em um vídeo na internet, o fisioterapeuta Leandro Dias elogiou a assiduidade do presidente na prática dos exercícios. Em março, viralizou um vídeo nas redes sociais em que Lula incentivava as pessoas a caminhar e a correr e dizia que pretende viver até os 120 anos.