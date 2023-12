Plataforma Twitch encerrará atividades na Coreia do Sul por altas tarifas de rede

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2023 - 13:14 Para compartilhar:

A Twitch, plataforma americana de transmissões ao vivo, anunciou na quarta-feira (6) o encerramento de seus serviços na Coreia do Sul, a partir de fevereiro de 2024, devido aos altos custos do uso da rede no país.

A empresa, pertencente à Amazon, afirmou que chegou a uma situação em que se tornou “impossível” manter suas operações na Coreia do Sul, conforme indicado em um comunicado assinado por seu presidente, Dan Clancy.

A empresa atribui a culpa às tarifas de uso da rede, que têm custos “dez vezes superiores aos da maioria dos outros países”.

“As operações da Twitch na Coreia do Sul estão programadas para encerrar em 27 de fevereiro de 2024”, acrescentou a nota.

Em março, a Twitch havia anunciado a suspensão de mais de 400 empregos na Coreia do Sul, alegando que suas atividades eram afetadas “pelo ambiente macroeconômico”.

A plataforma, que permite interação em tempo real com os transmissores, ganhou grande popularidade e ampla audiência entre os fãs de videogames deste país do nordeste asiático.

A Coreia do Sul é conhecida por sua comunidade apaixonada, competitiva e dedicada de jogadores, incluindo sua grande estrela Faker, por vezes celebrado como o Michael Jordan dos esportes eletrônicos.

Ao contrário da maioria dos países, a Coreia do Sul permite que os provedores de Internet cobrem uma taxa adicional das empresas que utilizam muitos dados, como é o caso da plataforma.

O provedor de Internet sul-coreano SK Broadband enfrentou uma disputa jurídica acerca do assunto com a plataforma de streaming Netflix, com a qual chegou a um acordo no mês passado.

cdl/ceb/dan/dbh/es/js/mb/ms/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias