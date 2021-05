Plataforma de pagamentos a prazo ADDI recebe aporte de US$65 mi

SÃO PAULO (Reuters) – A plataforma latino-americana ADDI, de pagamentos a prazo sem cartão de crédito anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 65 milhões de dólares, cerca de 350 milhões de reais.

O aporte foi liderado pela Union Square Ventures, incluindo os fundos 8VC, Citius Capital, Endeavor Catalyst, The Marathon Fund, e os investidores pessoa física Hans Tung e Huey Lin. Andreessen Horowitz, Foundation Capital, monashees e Quona Capital, que já eram investidores, participaram da nova rodada.

Segundo a ADDI, os recursos serão usados para expansão na Colômbia e no Brasil, onde começou a operar neste ano, em parceria com as plataformas da VTEX, Nuvemshop e WooCommerce.

Fundada em Bogotá em 2018, a ADDI opera parcelamento de compras no comércio eletrônico e em lojas físicas por meio de boleto ou PIX, sem juros.

(Por Aluísio Alves)

Veja também