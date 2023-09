Plataforma chinesa de negociações de aço abrirá capital em Hong Kong

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 18:09 Compartilhe

O ZG Group, que opera um site para transações de aço, concordou em abrir seu capital por meio de uma fusão com uma Empresa de Aquisição de Propósito Específico (SPAC), primeiro negócio desse tipo a ser realizado em Hong Kong.

A empresa chinesa se unirá à Aquila Acquisition, uma SPAC apoiada por uma unidade do China Merchants Bank, de acordo com um registro na bolsa de valores divulgado nesta quinta-feira. O negócio avalia a empresa em 10 bilhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 1,27 bilhão.

O ZG Group, anteriormente chamado de Zhaogang.com, está recebendo HK$ 605,3 milhões em receitas brutas de investimentos privados como parte do acordo, disse Aquila. Uma subsidiária de Hong Kong do Trafigura Group, o gigante do comércio de commodities, está entre os investidores que estão colocando dinheiro no negócio.

As empresas esperam que o negócio seja fechado no quarto trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires

