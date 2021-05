PlantPlus Foods inicia operação com carne ‘plant-based’ no Brasil neste mês

SÃO PAULO (Reuters) – A PlantPlus Foods, joint venture formada pela Marfrig e ADM para carnes “plant-based”, iniciará as operações no mercado brasileiro a partir deste mês, com uma linha de alimentos cuja composição é 100% vegetal, afirmou a companhia em nota nesta terça-feira.

A linha é composta por hambúrguer, kibe, almôndega e carne moída com ingredientes que, segundo a empresa, garantem a experiência sensorial semelhante à carne bovina.

Segundo o CEO da empresa, John Pinto, essa é a primeira etapa de uma série de lançamentos no Brasil e em outros países das Américas do Sul e do Norte.

“O nosso objetivo é tornar a PlantPlus Foods um player multinacional relevante no mercado de produtos à base de vegetais, que cresce a cada ano. Queremos ser a primeira opção não apenas dos vegetarianos e flexitarianos, mas atrair mais consumidores que gostam de proteína animal também.”

O segmento de alimentos à base de proteína vegetal cresce, em média, 17% ao ano na América do Norte, e 15% ao ano na América do Sul, conforme dados da companhia.

Já o valor do mercado global de plant-based deve chegar a 6,5 bilhões de dólares em 2021, sendo que a projeção para 2030 é de 25,5 bilhões de dólares, estimou a PlantPlus Foods. A região das Américas representa 42% desse total, ou seja, 10,7 bilhões de dólares.

(Por Nayara Figueiredo)

