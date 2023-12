Plantio no RS perde ritmo com retorno das chuvas, afirma Emater

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 8:38 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – O ritmo de plantio da soja 2023/24 no Rio Grande do Sul foi mais lento nesta semana por causa da elevada umidade no solo e pelas chuvas recorrentes em parte do Estado, especialmente ao norte, disse a Emater em nota. As lavouras da oleaginosa estão plantadas em 84% da área prevista, o que mostra atraso em relação à média dos últimos cinco anos e está próximo do ano passado, disse a empresa.

“O desenvolvimento da cultura evidenciou melhorias significativas, com emissão mais rápida de folhas e aumento perceptível na área foliar. As lavouras semeadas entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro apresentam boa recuperação no crescimento, contudo, ainda exibem caules finos e folhas basais de tamanho reduzido”, informou a Emater. “No caso das lavouras semeadas a partir de 15 de novembro, observa-se emergência mais uniforme e desenvolvimento inicial das plantas dentro da normalidade, com folhas bem desenvolvidas desde o momento da emergência.”

O preço médio da saca de 60 quilos, de acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater/RS-Ascar, recuou 0,96% no Rio Grande do Sul, passando de R$ 139,97/saca na semana passada para R$ 138,63/saca nesta semana.

