Plantio de trigo triplica em 1 semana no Paraná com chuvas, diz Deral

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de trigo do Paraná, que geralmente responde por cerca de metade da produção do cereal do Brasil, avançou para 26% da área total projetada no Estado, ante 9% indicados da semana anterior, uma vez que chuvas registradas e esperadas para os próximos dias impulsionaram os trabalhos nos campos, apontou o Departamento de Economia Rural (Deral) nesta terça-feira.

Com o avanço do plantio, o total de lavouras em boas condições subiu para 71%, versus 30% da semana anterior, visto que as plantações semeadas precocemente estavam sofrendo com um longo período de estresse hídrico, com algumas delas apresentando problemas de germinação, explicou o especialista em trigo do Deral, Carlos Hugo Godinho.

Ele notou que prossegue o atraso no plantio em relação a anos anteriores. Em 11 de maio de 2020, o Estado já tinha semeado 35% da safra.

“As chuvas no dia 12 foram com volumes bastante grandes, numa faixa entre Curitiba e Campo Mourão… Nesta região, teve umidade razoável, chegou a 30 milímetros, umidade para acelerar o plantio, foi o que a gente viu”, disse ele.

Além de acelerar os trabalhos em Campo Mourão, as chuvas ajudaram também na região de Ponta Grossa, entre outras, que agora têm boa “umidade de partida”.

Godinho comentou que as lavouras plantadas mais cedo foram atingidas pela seca, e áreas do norte do Estado, que estavam há mais de 40 dias sem chuvas, tiveram precipitações que não chegaram a 10 milímetros.

“Alguns municípios vão ter zoneamento encerrado em maio, preocupam no sentido de se conseguirão plantar.”

Contudo, disse Godinho, a estimativa de uma safra recorde para o Paraná está mantida em 3,8 milhões de toneladas, após produtores terem aumentado a área de plantio. Segundo ele, a próxima estimativa mensal do Deral não deve ter mudanças significativas para o trigo.

“Ainda que possa já gerar alguma perda nas lavouras com germinação desigual e desenvolvimento bem atrasado, pode ser inclusive mais perda de qualidade do que de quantidade, em um primeiro momento seria mais comum.”

O plantio deverá deslanchar mais em outras regiões, como oeste, sudoeste e sul, à medida que se aproxima o período ideal.

Segundo o especialista, a meteorologia indica chuvas mais generalizadas já para o final desta semana no Paraná, “e deve ajudar bastante na aceleração do plantio e ajudar a recompor as lavouras com problemas de germinação”.

MILHO SEGUE RUIM

As condições das lavouras de milho segunda safra voltaram a piorar em relação à ultima semana, com apenas 23% das áreas consideradas em boas condições, disse o Deral, versus 25% na semana anterior, apesar das chuvas registradas no Estado.

Houve uma alta de um ponto percentual para as áreas em média situação, para 46%, enquanto aquelas em condição ruim agora somam 31%, um ponto acima da semana anterior, apontou o Deral.

O analista do Deral Edmar Gervásio disse na véspera à Reuters que as condições das lavouras de milho se estabilizaram, ainda que as chuvas tenham sido insuficientes para recompor o déficit hídrico.

Ao final de abril, o Deral reduziu a colheita de segunda safra de milho para 12,23 milhões de toneladas, ante 13,38 milhões na previsão de março.

(Por Roberto Samora)

