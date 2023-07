Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 18:06 Compartilhe

São Paulo, 06/07 – O plantio de trigo no Rio Grande do Sul alcança 82% da área projetada, de 1,505 milhão de hectares, segundo a Emater. “Até o momento, as lavouras emergidas têm demonstrado estande de plantas excelente, crescimento uniforme e rápido, bem como plantas vigorosas e de coloração verde intensa, indicando estabelecimento inicial promissor da cultura”, disse em nota. A empresa acrescenta que chuvas regulares e em volumes adequados favorecem o parcelamento da aplicação de fertilizantes nitrogenados em cobertura, de acordo com os estágios fenológicos recomendados.

