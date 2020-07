Plantio de trigo no PR está concluído; colheita do milho avança para 17%

São Paulo, 21 – O plantio de trigo da safra 2020 no Paraná foi concluído, informou nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. O porcentual de lavouras do cereal em boas condições caiu para 90%, ante 91% há sete dias.

Além disso, 8% da área tem condições médias (7% na semana passada) e 2% está ruim, mesmo porcentual de sete dias atrás.

Ainda de acordo com o Deral, 62% da área com trigo se encontra em desenvolvimento vegetativo (74% na semana passada), 26% em floração (ante 19%), 10% em frutificação e 1% em maturação.

A colheita da segunda safra de milho, de inverno ou safrinha, no Estado teve avanço de 6 pontos porcentuais no período, atingindo 17% do total esperado em comparação com 11% na semana anterior.

As condições das lavouras são: boas (45% ante 44% há sete dias), médias (38% ante 37%) e ruins (17% ante 19%).

Conforme o Deral, 29% das lavouras de milho safrinha estão em fase de frutificação, em comparação com 22% na semana passada e 78% estão em maturação ante 71% sete dias atrás.

