Plantio de trigo no PR atinge 83% da área, mostra Deral

São Paulo, 20 – O plantio de trigo 2023 no Paraná atingia na segunda-feira 83% da área estimada no Paraná, avanço de apenas um ponto porcentual em uma semana, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. As condições de desenvolvimento das lavouras praticamente não variaram: 94% das plantações têm boa condição e 6% média.

As lavouras estão nas seguintes fases: 82% em desenvolvimento vegetativo, 7% em germinação, 9% em floração e 2% em frutificação.

No caso das lavouras de milho de segunda safra, 14% da área está em maturação, 74% em frutificação e 12% em floração. As condições das plantações pioraram levemente: 83% têm condições boas, 14% médias e 3% ruins, contra 84% boa, 14% média e 2% em condição ruim na semana anterior.

