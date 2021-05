Plantio de trigo no PR atinge 6% da área; semeadura de milho safrinha fica em 99%

São Paulo, 4 – O plantio de trigo da safra 2021 no Paraná alcançou na segunda-feira 6% da área prevista para o Estado, de 1,142 milhão de hectares, avanço de 1 ponto porcentual na semana, segundo boletim semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. Das lavouras de trigo já instaladas, 30% encontravam-se em boa condição, ante 92% na semana anterior, e outros 70% em situação média, ante 8% há uma semana.

A maior parte das plantações, 98%, segue em germinação e 2%, em desenvolvimento vegetativo.

O plantio de milho de segunda safra, ou safrinha, ainda alcançava 99% da área prevista, tal qual na semana anterior. O porcentual de lavouras em situação boa caiu de 40% para 28%.

Outros 45% da área semeada ainda se encontra em condição média (ante 42% uma semana atrás) e 27%, em situação ruim (18% na semana passada). Conforme o relatório, 52% das plantações estão em desenvolvimento vegetativo, 32% em floração, 12% em frutificação, 3% em maturação e 1% em germinação.

Quanto às lavouras de milho verão 2020/21, ou primeira safra, a colheita foi concluída no Estado, segundo o Deral. Na semana passada, já estava finalizada em 97% da área total estimada. Conforme o levantamento, a proporção de lavouras de milho em boa situação caiu de 56% para 52%; em média situação permanecem 26% das plantações e em ruim, estão 22% (18% há uma semana). Segundo o Deral, 99% dos cultivos no campo estão em maturação e 1%, em frutificação.

A colheita de soja da safra 2020/21 no Paraná já foi encerrada.

