Plantio de trigo ganha ritmo no RS e já atinge 75% em algumas regiões, diz Emater

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de trigo 2021 tem ganhado tração no Rio Grande do Sul, com registros indicando que os trabalhos chegam a atingir 75% das áreas previstas em algumas regiões do Estado, disse a Emater-RS nesta quinta-feira, um dia depois de projetar um forte aumento na produção local do cereal.

Segundo informativo conjuntural da entidade ligada ao governo gaúcho, a regional de Santa Rosa intensificou o plantio durante a última semana e chegou a 75% da área. A Emater-RS acredita ainda que, com a melhoria do tempo e a redução da umidade do solo, os trabalhos no local voltarão a ter forte avanço na próxima semana.

“100% do plantio encontra-se em germinação e início de desenvolvimento, apresentando boa população de plantas e bom aspecto sanitário e visual… (Esta) época é a melhor para o plantio na região por evitar perdas por geadas em setembro”, disseram os técnicos da Emater-RS.

Em Frederico Westphalen, que tem junho como mês preferencial para o plantio de trigo, a semeadura também alcançou 75% das lavouras, apoiada pelo tempo firme na última semana. As expectativas de bons preços, acrescentou a entidade, têm dado suporte aos trabalhos na região.

A Emater-RS ainda destacou as regionais de Ijuí, onde a semeadura também foi intensa entre os dias 14 e 18 de junho, beneficiada pela umidade adequada do solo, e de Soledade, que já possui 70% das área previstas plantadas.

Entre as regiões com semeaduras ainda não tão avançadas, o órgão mencionou Bagé (40% das lavouras plantadas), Erechim (40%) e Santa Maria (50%).

Na quarta-feira, a Emater-RS projetou que a safra de trigo do Rio Grande do Sul, segundo maior produtor do cereal no país, deve avançar 37,8% nesta temporada, para 2,89 milhões de toneladas.

A área de plantio foi estimada em 1,08 milhão de hectares, crescimento de 13,29% em relação ao ciclo anterior e uma das maiores áreas já semeadas no Estado, impulsionada por preços atrativos e melhoria no modelo de gestão dos produtores.

(Por Gabriel Araujo)

