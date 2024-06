Plantio de trigo alcança 91% de área no PR, mostra Deral

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 11:59 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – O plantio da safra de trigo 2024 no Paraná atingia 91% até segunda-feira, 17, de acordo com o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. Na semana anterior, os trabalhos alcançavam 82% da área total estimada.

As condições são boas para 79% das lavouras de trigo plantadas, enquanto 17% têm média condição e 4%, condição ruim.

As fases das plantações de trigo são: 18% em estado de germinação, 71% em desenvolvimento vegetativo, 10% em floração e 1% em floração.

Com relação à segunda safra de milho, 29% das lavouras estão colhidas, em comparação com 13% na semana anterior. A condição de desenvolvimento é boa em 52% da área total estimada.

Em 31% a condição é média, enquanto em 17%, ruim, mesmos índices da semana anterior. As lavouras de milho segunda safra estão nas seguintes fases: 23% em fase de frutificação e 77% em fase de maturação.