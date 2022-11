Plantio de soja se aproxima do final em Mato Grosso, aponta Imea

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/11/2022 - 17:54 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A plantio de soja em Mato Grosso atingiu 96,17% da área projetada para a safra 2022/23, avanço semanal de 2,60 pontos percentuais, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

O ritmo manteve atraso na comparação com o mesmo período da safra passada, com uma diferença de 3,35 pontos percentuais para um ciclo que foi dos mais rápidos no Estado que é o maior produtor de soja do Brasil.

Mas o índice desta semana ainda supera média histórica de 91,58%, segundo dados do Imea.

Um plantio precoce de soja pode permitir que mais produto esteja disponível já em janeiro, quando a colheita começa a se intensificar.

Além disso, uma safra adiantada geralmente viabiliza boa janela climática de plantio para o milho e algodão, plantados após a colheita de soja.

(Por Roberto Samora)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias