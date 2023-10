Plantio de soja perde ritmo e atinge 40% da área no País, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 12:33 Para compartilhar:

São Paulo, 30 – O plantio de soja da safra 2023/24 no Brasil perdeu ritmo por causa de problemas climáticos em Mato Grosso e atingia, até a quinta-feira, 26 de outubro, 40% da área, ante 30% uma semana antes e 46% em igual período da safra passada. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 30, em boletim, pela consultoria AgRural.

Com clima seco e padrão irregular de chuvas no principal Estado produtor, Mato Grosso, a consultoria diz que, nas áreas mais secas e com plantio atrasado, “persiste o temor de replantio de áreas mais extensas de soja e de semeadura fora da janela ideal de parte da safrinha 2024 de milho”.

No restante do País, chuvas favoráveis foram registradas em diversos Estados, mas uma regularidade maior ainda é necessária em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Norte/Nordeste. “O destaque positivo fica para o Paraná, onde o plantio seguiu acelerado, favorecido por uma trégua nas chuvas, e as lavouras se desenvolvem muito bem”, cita a consultoria, em boletim.

Já a semeadura de milho verão chegou a 53% da área no Centro-Sul do País, diz a AgRural, ante 46% na semana anterior e 56% em igual período do ano passado. “Apesar da redução das chuvas no Rio Grande do Sul, o excesso de umidade ainda dificulta a entrada da plantadeiras e mantém a semeadura atrasada no Estado”, diz.

