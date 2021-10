Plantio de soja no Brasil atinge 23,7% das áreas de 2021/22, diz Conab

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de soja no Brasil alcançou 23,7% das áreas planejadas para a safra 2021/22 até 16 de outubro, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta segunda-feira, indicando um forte avanço em relação aos 7,7% vistos um ano antes.

Na semana anterior, a semeadura da oleaginosa havia atingido 12,4%, de acordo com a estatal, que considerou dados de doze Estados que correspondem a 97% da área cultivada do país.

A semeadura do milho verão, por sua vez, atingiu 32,1% na semana passada, com atraso ante os 33,4% registrados no mesmo período do ano passado. Na semana, houve um avanço de 3,1 pontos percentuais.

Já a colheita de trigo alcançou 38,3% até 16 de outubro, contra 34,7% na semana anterior e 53,9% um ano antes.

Em boletim à parte, com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Conab informou que há previsão de bons volumes de chuva na maior parte de Mato Grosso, principal Estado produtor de soja do Brasil, na semana até o dia 25 de outubro.

“As precipitações continuarão contribuindo para a recuperação do armazenamento hídrico no solo, a semeadura, a emergência e o desenvolvimento das lavouras”, afirmou a companhia.

Na região agrícola do Matopiba, a Conab prevê precipitações volumosas no Tocantins, Maranhão e Bahia, capazes de contribuir para a recuperação da umidade no solo, necessária à semeadura desta safra de soja. Já no Piauí, as chuvas serão menores.

No Sul, a projeção é de que as chuvas continuarão principalmente no oeste e norte do PR, “mas serão menos intensas que na última semana e não deverão causar prejuízos às lavouras de trigo”.

No Rio Grande do Sul, haverá um período com pouca ou nenhuma precipitação.

“Essa condição beneficiará os cultivos de inverno e os de verão, cuja semeadura poderá ocorrer sem excesso de umidade no solo.”

(Por Marta Nogueira e Nayara Figueiredo)







