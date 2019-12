Plantio de soja na Argentina atinge 70,2% da área prevista em 2019/20, diz bolsa

São Paulo, 20 – O plantio de soja da safra 2019/20 na Argentina atingiu 70,2% da área, projetada em 17,7 milhões de hectares, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O avanço ante a semana anterior foi de 8,9 pontos porcentuais. “Durante os últimos sete dias, foram registradas chuvas abundantes sobre o centro-norte de Santa Fe e centro-leste de Entre Rios, melhorando a oferta hídrica, e se espera avanço no plantio nos próximos dias”, disse a bolsa. Os trabalhos estão mais adiantados na província de Córdoba, no centro-norte de Santa Fé e no centro de Buenos Aires.

Enquanto as áreas do centro-norte de Santa Fé e nos núcleos norte e sul têm condições hídricas entre adequadas e ótimas, o centro e sudoeste de Buenos Aires, Cuenca del Salado e sul de La Pampa apresentam déficit hídrico que atrasa o plantio e afeta o início do desenvolvimento vegetativo nas áreas já semeadas.

No caso do milho, o plantio alcançou 62,8% da área prevista, de 6,3 milhões de hectares. Os trabalhos avançaram 8,1 pontos porcentuais ante a semana anterior. “Grande parte das áreas do centro da área agrícola transita por um período de definição de rendimento com reservas de umidade regulares”, disse.

Quanto ao trigo, a colheita atingiu 77,5% da área, com avanço de 16,3 pontos porcentuais na comparação semanal. “Impulsionados pela ausência de chuvas, os maiores progressos se concentraram no norte de La Pampa – oeste de Buenos Aires, Núcleo Sul e sul de Córdoba”, disse a bolsa. Sobre os rendimentos obtidos, apesar de algumas regiões superarem as expectativas iniciais, o sudoeste agrícola tem tendência de queda da produtividade à medida que avança a colheita devido ao forte déficit hídrico que afetou a safra.