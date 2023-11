Plantio de soja em MT alcança 96,29% da área, afirma Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 9:15 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – O plantio de soja da safra 2023/24 em Mato Grosso alcançou 96,29% da área prevista, de acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Em relação à última semana, quando o plantio atingia 91,82%, houve avanço de 4,47 pontos porcentuais. Na comparação com igual período da safra 2022/23, há atraso de 2,67 pontos porcentuais. Naquela ocasião, produtores do Estado haviam semeado 98,96% da área.

Em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 98,72%, o plantio está atrasado em 2,43 pontos porcentuais. O médio-norte já concluiu o plantio. Em seguida, vem a região oeste, com 99,56% dos trabalhos completados, e norte, com 98,95%.

