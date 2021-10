Plantio de soja em Mato Grosso salta para 45% da área de 2021/22, diz Imea

Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de soja em Mato Grosso, maior produtor do grão no Brasil, atingiu 45,06% da área projetada até esta sexta-feira, um salto de 24,75 pontos percentuais na comparação semanal, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) em relatório.

O Estado tem sido beneficiado na temporada 2021/22 por um clima mais chuvoso, contrário à seca vista no ciclo anterior quando, nesta época, os produtores haviam semeado somente 8,19% das lavouras.

Os trabalhos também estão adiantados em relação à média histórica para o período, que é de 25,83%, mostraram os dados.

Segundo o Imea, as regiões oeste e médio-norte são as mais adiantadas, com plantio superior à metade das áreas estimadas para o ciclo atual. No oeste, a semeadura está em 58,58%, enquanto no médio-norte o percentual vai a 55,31%.

O nordeste de Mato Grosso é a região com os trabalhos mais lentos, mas que ainda assim superam a média história, com 31,75%.

