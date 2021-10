Plantio de soja do Paraná avança para 16% da área projetada com chuvas favoráveis

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de soja do Paraná da safra 2021/22 avançou para 16% da área projetada até o início desta semana, nove pontos percentuais acima do visto na semana passada, informou nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral).

Segundo o órgão do governo do Estado, 100% das lavouras já semeadas estão em boas condições, com a maior parte ainda germinando.

“Tivemos chuvas nos últimos dias, que beneficiaram as condições do solo”, afirmou o economista do Deral, Marcelo Garrido.

Ele disse que a umidade favorece tanto as áreas já implantadas, como aquelas que vão receber sementes nos próximos dias.

“A tendência é de um maior ritmo de plantio nas próximas semanas”, declarou.

Já o plantio de milho primeira safra avançou a 75% da área, enquanto a colheita de trigo já foi feita em 58% dos cultivos, segundo o Deral.

(Por Roberto Samora)

Veja também