Plantio de soja da safra 2024/25 avança para 2,4%, diz Conab

São Paulo, 1 – O plantio de soja da safra 2024/25 no Brasil atingiu 2,4% da área total até o domingo, 29, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O índice representa um avanço em relação aos 0,2% da semana anterior, mas ainda está abaixo dos 4,1% registrados em igual período de 2023. Em Mato Grosso, o plantio chegou a 2,6%, enquanto no Paraná atingiu 10%.

No caso do milho primeira safra, o plantio avançou para 21,6% da área prevista, crescimento de 5,4 pontos porcentuais ante os 16,2% da semana anterior, porém ainda inferior aos 22,6% de 2023. O Paraná lidera a semeadura, com 60%, seguido pelo Rio Grande do Sul, que registrou 62%. Santa Catarina também apresentou crescimento, saindo de 22% na semana anterior para 46%.

A colheita de algodão da safra 2023/24 foi concluída nos sete principais Estados produtores, alcançando 100% da área cultivada, conforme a Conab. A Bahia, que estava em 99% na semana anterior, completou os trabalhos, assim como Goiás, que avançou de 98% para 100%.

Já a colheita do trigo progrediu para 30,9% da área total até o domingo, superando os 25,1% da semana anterior, mas permanecendo abaixo dos 35% verificados em igual período do ano passado. O Paraná, principal produtor, avançou de 35% para 48%, enquanto São Paulo passou de 42% para 65%.