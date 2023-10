Plantio de soja da safra 2023/24 atinge 40% da área, diz Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 13:31 Para compartilhar:

Brasília, 31 – O plantio da safra brasileira de soja 2023/24 atingia 40% da área estimada no País no último sábado, 29, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra. O desempenho corresponde a um avanço de 11,6 pontos porcentuais ante uma semana atrás. Há atraso, contudo, de 7,6 pontos porcentuais em relação a igual período do ano passado, quando 47,6% da área estava semeada.

Mato Grosso, São Paulo e Paraná estão à frente nos trabalhos de campo, com 70,9% e 58%, respectivamente, da área cultivada, enquanto o Estado do Piauí ainda não iniciou a semeadura.

Já o plantio de milho verão do ciclo 2023/24 alcançava 37,2% da área estimada para o Brasil até o sábado, segundo a Conab, 2,6 pontos porcentuais atrás do reportado no período equivalente da temporada anterior. Os trabalhos avançaram 4,2 pontos porcentuais ante a última semana. A implantação das lavouras acelerou na Região Sul, alcançando 91% da área no Paraná, 81% em Santa Catarina e 79% no Rio Grande do Sul.

A colheita de trigo do ciclo 2023 avançou 7,8 pontos porcentuais ante a semana anterior, para 67% da área prevista. No período equivalente de 2022, o Brasil havia colhido 40% cereal. No Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, 46% das lavouras já foram colhidas. Já o Paraná alcançou 84% do cereal retirado do campo.

A Conab informou, ainda, que o plantio das lavouras de feijão da safra 2023/24 alcançou 25,1%, avanço de 6,5 pontos porcentuais na semana, mas 7 pontos porcentuais atrás de igual período do ano passado. São Paulo concluiu o plantio do grão, enquanto no Paraná 79% das lavouras foram implantadas.

A semeadura das lavouras de arroz 2023/24 está 0,7 ponto porcentual atrasada na comparação entre as safras, alcançando 52,3% da área prevista no País no último sábado, avanço de 11,2 pontos porcentuais em uma semana. Os trabalhos de campo estão mais avançados em Santa Catarina, com 83% da área cultivada.

