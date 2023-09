Plantio de soja da safra 2023/24 atinge 0,2%, diz Conab; milho verão tem 15% da área semeada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2023 - 12:32 Compartilhe

Brasília, 19 – O plantio da safra de soja 2023/24 foi iniciado no País, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra. Até o último domingo, 17 de setembro, 0,2% das lavouras haviam sido cultivadas. Os trabalhos de campo, ainda incipientes, ocorrem somente no Paraná (1%) e em Mato Grosso (0,3%). Em igual período da safra passada, o plantio da oleaginosa ainda não havia começado.

A semeadura de milho verão do ciclo 2023/24 também começou na última semana e atingiu 15% da área estimada para o Brasil no domingo, segundo a Conab. Há avanço de 2,2 pontos porcentuais ante a temporada passada. A implantação das lavouras começou pela região Sul, alcançando 45% das lavouras no Rio Grande do Sul.

A colheita da segunda safra de milho 2022/23 atingia no último domingo (17) 95,7% da área estimada no País, avanço de 2,6 pontos porcentuais na semana. Há atraso ante a temporada anterior, quando 99,8% das lavouras estavam colhidas. Dos Estados que ainda colhem o cereal, Minas Gerais está à frente nos trabalhos de campo, com 97% da área colhida, enquanto São Paulo está atrás, com 73% da área retirada.

A colheita de trigo da safra 2023 avançou 4,9 pontos porcentuais ante a semana anterior, para 22,8% da área prevista. No período equivalente de 2022, o Brasil havia colhido 14,3% do cereal. O Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, ainda não iniciou a retirada do cereal do campo; enquanto o Paraná colheu 35% da área plantada.

Já a colheita de algodão 2022/23 avançou 4,8 pontos porcentuais na semana, alcançando 98% da área total no último sábado – abaixo dos 99,8% registrados em igual período da temporada anterior. A retirada da fibra do campo está mais avançada em Mato Grosso (99,4%) e mais lenta na Bahia (92,2%).

A Conab informou ainda o início da implantação das lavouras de feijão e arroz da safra 2023/24. O plantio de feijão atingiu 3,2% no último domingo, somando 20% da área cultivada no Paraná. De arroz, a semeadura iniciou no Maranhão, o que representa 0,2% da área prevista para o País.

