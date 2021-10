Plantio de soja avança para 68,7% da área em Mato Grosso, diz Imea

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de soja em Mato Grosso, maior produtor do grão no Brasil, atingiu 68,75% da área projetada para a safra 2021/22 até esta sexta-feira, um forte avanço de 23,69 pontos percentuais na variação semanal, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) em relatório.

Os trabalhos de campo mantiveram a tendência acelerada vista na semana anterior, quando foi registrado crescimento de 24,75 pontos percentuais em sete dias, amparados por um clima favorável.

No mesmo período da temporada anterior, que foi marcada pela seca, os produtores haviam semeado somente 24,87% das lavouras.

O plantio também está adiantado em relação à média histórica para o período, que é de 40,61%, mostraram os dados.

Segundo o Imea, as regiões oeste e médio-norte são as mais adiantadas, onde o plantio já ultrapassa 80% das áreas. O nordeste de Mato Grosso é a região com os trabalhos mais lentos, com o plantio atingindo quase 50% do total previsto.

(Por Nayara Figueiredo)

