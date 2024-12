Plantio de soja atinge 80% da área estimada no RS, afirma Emater

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2024 - 8:45 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – O plantio de soja 2024/25 atinge 80% da área estimada no Rio Grande do Sul, segundo a Emater. A chuva em 1º de dezembro favoreceu a germinação e a emergência, mesmo de plantios realizados em solo “seco” ou de menor umidade, disse a empresa em relatório. A área de cultivo projetada é de 6.811.344 hectares, e a produtividade média de 3.179 quilos por hectare. Já o cultivo de milho alcançou 90% da área projetada, de 748.511 hectares, com produtividade média estimada de 7.116 kg/ha. “Atualmente, 40% das lavouras encontram-se em fase vegetativa; 25%, em florescimento; 34%, em enchimento de grãos; e 1%, em maturação”, informou e Emater.

Quanto à safra de arroz, a semeadura atinge 95% dos 948.356 hectares projetados pelo Instituto Rio-Grandense de Arroz (Irga), com produtividade de 8.478 kg/ha. “A readequação de áreas afetadas pelas torrentes de maio, nas regiões centro e dos Vales, causou atrasos na implantação, assim como as precipitações durante o período, que impediram a finalização do plantio em alguns municípios”, informou. “No entanto, de forma geral, as práticas estão sendo realizadas conforme o cronograma estabelecido.”

A colheita de trigo 2024 no Rio Grande do Sul está praticamente concluída, faltando 1% da área, nas regiões da Campanha, sul e Campos de Cima da Serra, onde os plantios são realizados mais tardiamente. “No nordeste do Estado, a produtividade e a qualidade foram semelhantes aos melhores anos de produção. Já no noroeste, Planalto Médio, centro e Metade Sul, parte dos produtores está insatisfeita com os resultados, pois o potencial produtivo das lavouras estava inicialmente elevado, mas a recorrência de chuvas na fase de enchimento de grãos e de colheita comprometeram o rendimento, provocando a redução no peso dos grãos, além de sua germinação nas espiguetas”, disse a Emater no relatório. Conforme a empresa, a área cultivada de trigo totaliza 1.322.167 hectares, e a estimativa de produtividade está em 3.116 kg/ha, mas deverá ser revista no final da safra.