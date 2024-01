Plantio de soja alcança 99% da área no RS, aponta Emater

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 11:58 Para compartilhar:

São Paulo, 12 – O plantio da soja 2023/24 alcançou 99% da área estimada de 6,74 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Rural (SDR). A perspectiva de produtividade é de 3,3 quilos por hectare.

A Emater disse que a redução do volume de chuvas e a elevação da temperatura proporcionaram condições favoráveis para o desenvolvimento da oleaginosa. No momento, 85% das lavouras estão em estágio de desenvolvimento vegetativo, 14% em fase de floração e 1% em enchimento de grãos. A Emater/RS cita foco de ferrugem asiática no oeste do Estado, resultado do longo período de chuvas.

Em relação ao o milho, as lavouras foram implantadas em 94% da área prevista. A colheita do cereal alcançou 13% da área cultivada, de 817,5 mil hectares. Os resultados da colheita apresentam variações, disse a Emater/RS, com tendência de redução na produtividade inicial, prevista em 7,4 toneladas de milho por hectare devido ao excesso de chuvas.

A empresa observa, no entanto, que a confirmação da diminuição da safra só será possível à medida que a colheita avançar para lavouras de plantio tardio.

O plantio de milho silagem atingiu 80% da área prevista de 364,2 mil hectares. A colheita para a produção de silagem atinge 25% dos cultivos. “Restam 20% das lavouras no ponto de corte; 24% em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo; e 31% entre floração e enchimento de grãos”, disse a Emater/RS.

Em relação ao arroz, o Instituto Rio-Grandense de Arroz (Irga) projeta uma área de cultivo de 902,4 hectares. Segundo a Emater/RS, a produtividade média será de 8,3 t/ha. A semeadura está tecnicamente encerrada no Estado, com 95% das lavouras em desenvolvimento vegetativo e 5% em florescimento, finalizou a empresa.

