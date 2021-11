Plantio de soja 21/22 alcança 67,3% das áreas no Brasil, diz Pátria AgroNegócios

SÃO PAULO (Reuters) -O plantio de soja no Brasil atingiu 67,32% das áreas projetadas para a safra 2021/22 até esta sexta-feira, estimou a consultoria Pátria AgroNegócios, citando que os trabalhos estão no ritmo mais rápido já visto pelo país.

Nos últimos sete dias, cerca de cinco milhões de hectares foram plantados, informou a consultoria, em meio a condições climáticas favoráveis. Trata-se de um recorde para uma semana.

Segundo o levantamento, no mesmo período do ano passado, quando uma seca atrasou o início dos trabalhos, 55,08% das áreas estavam semeadas com a oleaginosa. A média histórica para esta época é de 48,6%.

O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) informou também nesta sexta-feira que o maior Estado produtor do grão registrou plantio de 95,79% da área projetada para a safra 2021/22, um avanço de 12,63 pontos percentuais na variação semanal.

De acordo com relatório do Imea, no mesmo período da temporada anterior, este número estava em 83,2%. A média histórica para Mato Grosso é de 77,26%, mostraram os dados.

Nesta semana, o instituto manteve sua projeção mensal para a safra de soja no Estado em recorde de 37,41 milhões de toneladas, alta de 3,76% no comparativo anual.

Pesquisa realizada pela Reuters indica que deve haver soja brasileira disponível ao mercado em janeiro de 2022, mais cedo do que no ano passado, desde que não venham chuvas excessivas para Mato Grosso no período da colheita.

(Por Nayara Figueiredo; edição de Roberto Samora)

