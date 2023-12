Plantio de soja 2023/24 atinge 94% da área no Brasil, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 11:59 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – O plantio da safra de soja 2023/24 atingiu 94% da área estimada para o Brasil na quinta-feira, 14, em comparação com 91% uma semana antes, de acordo com levantamento da AgRural. Em anos anteriores, os levantamentos semanais de plantio já haviam sido encerrados nesta data.

De um modo geral, comentou a AgRural, o padrão climático não registrou mudanças significativas na semana passada. Embora áreas pontuais do Centro-Norte do país tenham recebido precipitações muito bem-vindas, a distribuição das chuvas manteve-se bastante “manchada”.

“Essa cobertura ruim, combinada às altas temperaturas, reforça o estresse hídrico das plantas em áreas em que a umidade já vinha escassa. No momento, a maior preocupação fica por conta de Mato Grosso, que já tem perdas consolidadas de produção, e da Bahia, onde vastas áreas precisam de replantio por causa da falta de umidade.”

No Rio Grande do Sul, em contrapartida, o tempo mais seco da semana passada foi bem-vindo para a redução da umidade do solo e para o avanço do plantio, que agora entra em reta final após atrasos causados pelo excesso de chuva durante boa parte de outubro e novembro.

A AgRural ressalta que, com 94% da área de soja plantada no Brasil e a semeadura do milho verão encerrada no Centro-Sul do País, o relatório de hoje da empresa é o último de 2023. “A AgRural retomará os envios semanais em 8 de janeiro, com os primeiros números de colheita da safra 2023/24”, explica.

