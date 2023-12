Plantio de soja 2023/24 atinge 91% da área no Brasil, aponta AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 11:32 Para compartilhar:

São Paulo, 11 – O plantio da safra brasileira de soja 2023/24 atingiu 91% da área estimada na quinta-feira, 7, em comparação com 85% apurados na semana anterior, até o dia 30 de novembro. Ainda havia atraso, porém, na comparação com os 95% do mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural.

Embora a maior preocupação continue em Mato Grosso, onde as chuvas ainda abaixo do normal e as temperaturas muito altas continuam pesando sobre a produtividade, a região Norte/Nordeste do País também preocupa, destacou a AgRural. “As precipitações esparsas e o calor dificultam o avanço do plantio e prejudicam o desenvolvimento inicial das lavouras”, comentou.

Levantamento da AgRural mostra que a semeadura do milho verão 2023/24 alcançou na quinta-feira 95% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, ante 91% na semana prévia e 96% um ano atrás.

“A esta altura, apenas as últimas áreas de Minas Gerais e Goiás ainda estão por plantar na região, à espera de precipitações mais regulares”, explicou a AgRural.

No Sul, que planta antes, a alta incidência de doenças provocadas pelas chuvas acima da média preocupa os produtores.

