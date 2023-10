Plantio de soja 2023/24 atinge 17% da área no País

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2023 - 20:59 Para compartilhar:

São Paulo, 16/10 – O plantio de soja da safra 2023/24 atingiu 17% da área estimada no Brasil, avanço de 7 pontos porcentuais em relação há uma semana, disse hoje a consultoria AgRural, em nota. Os trabalhos de campo seguem atrasados em relação há um ano, quando 24% das lavouras da oleaginosa haviam sido semeadas.

Segundo a consultoria, ao longo da semana passada os trabalhos “perderam o fôlego” em diversos Estados, em razão de dificuldades climáticas, especialmente as causadas por altas temperaturas e irregularidade das chuvas, situação que pode levar ao replantio de algumas áreas em Mato Grosso.

A AgRural informou também que o plantio do milho verão no Centro-Sul do País alcançou 41% da área prevista até quinta-feira (12), ante 37% na semana anterior e 46% na comparação com igual período do ano passado.

No Sul, onde o plantio já está bem avançado, a alta umidade e a cigarrinha seguem no foco do produtor. Nos Estados do Centro-Sul de calendário mais tardio, a prioridade dada à soja limita o avanço inicial da semeadura do milho, como é tradicional nesta época do ano, informa a consultoria.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias