Plantio de soja 2022/23 no PR atinge 96% e de milho alcança 99%, diz Deral

São Paulo, 1 – Os agricultores do Paraná plantaram 96% da área destinada à soja na safra 2022/23 até segunda-feira, 28, em comparação com 92%, na semana anterior, segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Conforme levantamento do Deral, as condições das lavouras não se alteraram entre as duas semanas: 93% estão em boas condições; 6% em média condição e 1% em condição ruim.

As lavouras estão nas seguintes fases: germinação (4%); desenvolvimento vegetativo (82%); floração (14%) e frutificação (1%). Ainda não há lavoura em fase de maturação, pronta para ser colhida.

Já o plantio da safra de verão de milho 2022/23 atingia, até segunda, 99% da área total estimada no Paraná, ante 98% na semana anterior. Do total plantado, as lavouras apresentavam as seguintes condições: boas (83% ante 85% na semana anterior), médias (15% ante 14%) e ruins (2% ante 1%). As fases das lavouras já plantadas são: germinação (1% ante 3%), desenvolvimento vegetativo (90% ante 95%), floração (9% ante 2%).

Quanto ao trigo, a colheita atingia 98% até segunda, em comparação com 94% na semana anterior. As lavouras apresentam as seguintes condições: boas (74% ante 76%), médias (26% ante 23%). Não havia lavoura em condição ruim, ante 1% na semana anterior.

