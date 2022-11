Plantio de soja 2022/23 atinge 74% da área no Brasil; seca no Centro-Oeste preocupa

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/11/2022 - 21:04 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de soja atingiu 73,9% da área projetada para a safra 2022/23, percentual que supera a média histórica, mas está abaixo do ano passado em meio a uma desaceleração dos trabalhos no Centro-Oeste por falta de chuvas, disse nesta sexta-feira a consultoria Pátria AgroNegócios.

A média dos últimos cinco anos para este período é de 61,8%, enquanto nesta época do ciclo anterior 78,1% das áreas já estavam semeadas, segundo o levantamento.

“A desaceleração do plantio é consequência da expansão da seca sobre o Centro-Oeste brasileiro. Clientes Pátria já alertam sobre a paralização da semeadura em partes de Goiás e Mato Grosso”, afirmou a consultoria em nota.

Segundo a Pátria, o retorno das chuvas é necessário para que as atividades de campo sejam restabelecidas.

Mais cedo, nesta sexta-feira, o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) informou que o plantio de soja em Mato Grosso atingiu 96,17% da área projetada para a safra 2022/23, avanço semanal de 2,60 pontos percentuais.

O ritmo manteve atraso na comparação com o mesmo período da safra passada, com uma diferença de 3,35 pontos percentuais para um ciclo que foi dos mais rápidos no Estado que é o maior produtor de soja do Brasil, disse o instituto ligado a produtores.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)

