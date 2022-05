Plantio de milho nos EUA avança 8 pontos porcentuais na semana, diz USDA

Washington, 10 – O plantio de milho nos Estados Unidos continua bastante atrasado, de acordo com dados publicados pelo Departamento de Agricultura do país (USDA), em seu relatório semanal de acompanhamento de safra. Produtores semearam 22% da área total prevista até o último domingo, 8, um avanço de 8 pontos porcentuais ante a semana anterior.





O progresso, no entanto, ainda é muito lento na comparação com um ano antes (64%) e com a média dos cinco anos anteriores (50%). O USDA disse também que 5% da safra tinham emergido, ante 18% na época correspondente do ano passado e 15% na média de cinco anos.

Já o plantio de soja estava 12% concluído, ante 39% um ano antes e 24% na média de cinco anos. Segundo o USDA, 3% da safra tinha emergido, em comparação a 9% um ano antes e 4% na média.

O USDA informou que 29% da safra de trigo de inverno do país apresentava condição boa ou excelente até o último domingo, uma melhora de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente de 2021, essa parcela era de 49%. O USDA disse também que 33% da safra tinha perfilhado, em comparação a 36% um ano antes e 40% na média dos cinco anos anteriores.

Quanto ao trigo de primavera, o USDA informou que o plantio estava 27% concluído até o último domingo, ante 67% na época correspondente do ano passado e 47% na média de cinco anos. Além disso, 9% da safra tinha emergido, ante 27% um ano antes e 15% na média.

O relatório mostrou também que produtores de algodão tinham semeado 24% da área total prevista até o último domingo, em linha com a data correspondente do ano passado e com a média dos cinco anos anteriores.