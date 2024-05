Plantio de milho nos EUA alcança 49% e o de soja atinge 35%, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 13:27 Para compartilhar:

Washington, 14 – O plantio de milho nos Estados Unidos atingiu no último domingo 49% da área total prevista, avanço de 13 pontos porcentuais ante a semana anterior, informou o Departamento de Agricultura do país (USDA), em seu relatório semanal de acompanhamento de safra. Os trabalhos estavam em 60% na data correspondente do ano passado e em 54% na média dos cinco anos anteriores.

A agência disse que 23% da safra tinha emergido, ante 25% um ano antes e 21% na média de cinco anos.

O plantio de soja estava 35% concluído, em comparação a 45% um ano antes e 34% na média dos cinco anos anteriores, disse o USDA.

Segundo a agência, 16% da safra tinha emergido, ante 17% na data correspondente do ano passado e 10% na média de cinco anos.

O USDA informou também que 50% da safra de trigo de inverno do país apresentava condição boa ou excelente até o último domingo, sem variação ante a semana anterior. Na data correspondente de 2023, essa parcela era de 29%. O USDA disse também que 57% da safra tinha perfilhado, em comparação a 46% um ano antes e 44% na média dos cinco anos anteriores.

Quanto à safra de trigo de primavera, o USDA disse que o plantio estava em 61%, ante 35% na data correspondente do ano passado e 48% na média de cinco anos. Segundo relatório, 25% da safra tinha emergido, em comparação a 11% um ano antes e 18% na média.

O relatório mostrou também que produtores de algodão tinham semeado 33% da área total prevista até o último domingo, ante 31% em igual período do ano passado e na média dos cinco anos anteriores. Fonte: Dow Jones Newswires.