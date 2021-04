Plantio de milho dos EUA atinge 8%; soja vai a 3%, diz USDA

CHICAGO (Reuters) – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) informou que o plantio de milho do país atingia até domingo 8% da área projetada, cifra que fica dentro do intervalo das estimativas de analistas ouvidos por pesquisa da Reuters.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, o USDA disse que a semeadura do milho avançou 4 pontos percentuais em relação à semana anterior, ficando em linha com a média histórica de cinco anos.

As estimativas de 11 analistas consultados pela Reuters antes da publicação do relatório variavam de 7% a 12%.

O plantio de soja atingiu 3% da área, afirmou a agência, ante uma média histórica de 2%. O percentual veio em linha com as estimativas do mercado.

O USDA disse também que os produtores norte-americanos plantaram 19% da área projetada para a safra de trigo de primavera, dentro do intervalo das estimativas de analistas e à frente da média histórica, que aponta para 12%.

O departamento classificou 53% da safra de trigo de inverno do país em condições boas ou excelentes, nível estável frente à semana anterior. Analistas esperavam, em média, um declínio de 1 ponto percentual.

(Reportagem de Julie Ingwersen e Christopher Walljasper)

